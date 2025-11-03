Às vésperas de eleição em NY, Trump chama democrata de

Publicada em 03/11/2025 às 10h32
Às vésperas da eleição que definirá o próximo prefeito de Nova York, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a chamar o democrata Zohran Mamdani, favorito na corrida eleitoral, de "comunista".
E ameaçou cortes de verbas para a cidade caso ele seja eleito.
Trump já havia se referido a Mamdani, um imigrante muçulmano de 34 anos, como um "lunático comunista". Desta vez, disse que o candidato democrata, que se define como socialista, "é muito pior que o socialismo".
"Ele é comunista, não socialista. É bem pior que um socialista", disse o presidente dos EUA na noite de domingo (2), em entrevista ao programa 60 Minutes, da rede de TV norte-americana CBS.
Na entrevista, Trump também indicou que pode cortar o envio de verbas para Nova York se Mamdani for eleito — as principais pesquisas de opinião indicam o democrata como favorito.
"Se ele vencer, vai ser difícil enviar dinheiro a Nova York, porque não faz sentido enviar dinheiro a comunistas", declarou o norte-americano, que disse ainda preferir uma vitória do também democrata Andrew Cuomo, que concorre de forma independente no pleito.
Cuomo, que já foi governador de Nova York, perdeu para Mamdani nas primárias democratas (leia mais abaixo) e, por isso, passou a concorrer sem partido ao pleito. Os dois enfrentam também o candidato republicano Curtis Sliwa.
A eleição para a prefeitura de Nova York acontecerá na terça-feira (4).
'Sou mais bonito'
Na entrevista à CBS, Donald Trump também rejeitou comparações que, segundo a rede de TV, vêm sendo feitas com Mamdani, por conta do perfil chamativo e de romper com regras estabelecidas de ambos os políticos.
Questionado pelo programa de TV sobre as comparações, o presidente norte-americano respondeu:
"Eu acho que sou uma pessoa muito mais bonita que ele, verdade?".
Nesta segunda-feira (3), Mamdani foi questionado por repórteres durante ato de campanha em Nova York sobre o que achava da afirmação de Trump. Ele apenas riu e não respondeu.
