Às vésperas de eleição em NY, Trump chama democrata de "comunista" e rejeita comparação: "Sou mais bonito"

Presidente dos EUA ameaçou ainda cortar verbas para NY caso Zohran Mamdani, muçulmano de 34 anos que é favorito na corrida eleitoral para a prefeitura da cidade, venã o pleito