Aprovação de Trump é a menor do 2° mandato, diz pesquisa

Publicada em 03/11/2025 às 15h09
O governo Trump atingiu o pior índice de aprovação desde que ele iniciou seu 2° mandato na Casa Branca, revelou nesta terça-feira (3) uma pesquisa de opinião encomendada pela rede americana "CNN". Sua desaprovação atingiu um patamar recorde.
O novo baixo do mandato do republicano ocorre há um que ele foi reeleito e a um ano das eleições de meio de mandato, quando uma parte das cadeiras do Congresso americano será renovada.
Segundo a pesquisa do instituto SSRS, a aprovação da forma com que Trump está conduzindo seu trabalho como presidente dos EUA é de 37%, o pior registro de seu segundo mandato. A estatística variou entre 48% e 41% em consultas anteriores feitas neste ano.
Já a taxa de desaprovação, de 63%, é a mais alta de qualquer um de seus mandatos — um ponto acima do recorde anterior de 62%, registrado quando deixou o cargo em janeiro de 2021.
O índice de aprovação do republicano, no entanto, é semelhante aos 36% registrados neste mesmo ponto de seu primeiro mandato, em novembro de 2017. A aprovação mais baixa do governo Trump registrada por pesquisas do SSRS foi de 34% em janeiro de 2021, na esteira da invasão do Capitólio por seus apoiadores.
A pesquisa CNN/SSRS entrevistou 1.245 americanos acima de 18 anos, incluindo 954 eleitores registrados, online e por telefone entre 27 e 30 de outubro. Entre os entrevistados, 27% se descreveram como democratas, 29% como republicanos e 44% como independentes ou membros de outro partido.
Segundo a "CNN", a pesquisa revelada nesta terça segue uma tendência observada desde janeiro, quando Trump retornou à Casa Branca, de queda da aprovação do presidente em diferentes faixas partidárias e demográficas.
Ainda segundo a pesquisa de opinião, os americanos estão amplamente insatisfeitos com diversos temas, como a situação do país, a economia e o shutdown do governo federal. Veja abaixo:
68% dos americanos acreditam que as coisas nos EUA estão indo mal ou muito mal;
72% afirmam que os EUA estão em más condições econômicas (desses, 30% falaram "muito ruins");
61% dizem que as políticas de Trump pioraram as condições econômicas do país;
61% acreditam que Trump foi longe demais no uso de seu poder como presidente;
81% consideram o shutdown do governo dos EUA uma crise ou um grande problema.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!