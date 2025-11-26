Aplicativo Class-Up desenvolvido no Campus Ariquemes recebe premiação na I BIPEI

Publicada em 26/11/2025 às 08h54
O aplicativo Class-Up desenvolvido no Campus Ariquemes ganhou destaque na primeira edição da Bienal Integrada de Pesquisa, Ensino, Extensão e Inovação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (BIPEI/IFRO). O projeto “Class-Up: Desenvolvimento de um Aplicativo Mobile em Flutter para Gerenciamento Acadêmico de Turmas” foi desenvolvido ao longo de mais de dois anos de pesquisa, capacitações e desenvolvimento tecnológico. Durante a BIPEI, em Porto Velho, o projeto conquistou Menção Honrosa, reconhecimento que evidencia a relevância e o potencial inovador da solução proposta.
O Class-Up é um aplicativo mobile desenvolvido por estudantes do IFRO Campus Ariquemes, no âmbito de um projeto de pesquisa e desenvolvimento que busca solucionar a seguinte problemática: como centralizar e otimizar a comunicação e a organização de informações acadêmicas de forma eficiente para turmas de alunos?
Os participantes são Júlio César Sabaini Carvalho, Eduardo de Souza Alves, Gabriel Pessoa Alberton e a Professora Eudóxia Lottie Silva Moura (orientadora). “Participar da BIPEI foi uma experiência enriquecedora, e poder não só participar, mas sim ganhar uma menção honrosa é uma honra. Planejamos continuar trabalhando em nosso projeto para que possamos melhorarmos cada vez mais”, relata Júlio Sabaini.
Para ser desenvolvido eles utilizaram código Flutter e serviços Firebase (Authentication e Firestore) para criar uma plataforma que reúne comunicação, prazos de atividades, materiais didáticos, avisos e horários escolares em um único ambiente. Os alunos trabalham no projeto há mais de dois anos e receberam capacitações do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) e do Projeto Cidades Inteligentes.
O projeto Class-Up busca reduzir a dispersão de informações em múltiplos canais e fortalecer a integração tecnológica no contexto educacional. E objetiva centralizar a comunicação e o gerenciamento das informações acadêmicas de uma turma em um único aplicativo, oferecendo mais organização, agilidade e autonomia a estudantes e docentes.
Eudoxia explica que mesmo ainda não estando em uso, o projeto Class-Up demonstra a capacidade do IFRO de produzir inovação tecnológica aplicada à educação, fortalecendo o protagonismo estudantil, a pesquisa e a articulação com parceiros como Sebrae e Cidades Inteligentes. Conforme a docente, a pesquisa é um incentivo a soluções reais para necessidades institucionais, especialmente na comunicação acadêmica.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!