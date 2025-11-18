Alunos de Ji-Paraná participam de mostra a apresentações na CMJP

Publicada em 18/11/2025 às 14h54
Alunos de duas unidades de ensino de Ji-Paraná, mais o Centro de Atendimento Educacional Especializado para Autismo, participaram, na terça-feira (18), de mostra artística com desenhos e apresentações durante a sessão da Câmara Municipal (CMJP). As atividades fazem parte das atividades pelo 48º aniversário da cidade
De acordo com a programação da Secretaria Municipal de Educação (Semed), o tema da apresentação foi “Meu lugar favorito em Ji-Paraná”. A iniciativa contou com exposição de desenhos dos estudantes no saguão da CMJP, retratando os lugares que mais gostam de viver na cidade
A primeira apresentação foi do Centro Municipal de Autismo, com alunos de 2 a 5, com o tema “A História de Ji-Paraná contada por CAA – Comunicação Aumentativo Alternativa”. Trata-se da demonstração de recursos que auxiliam pessoas com dificuldades na fala ou escrita a se comunicar, complementando ou substituindo a fala
O Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Olívia de Brito trouxe alunos do pré-II B para apresentação do Hino de Ji-Paraná, utilizando a Língua Brasileira de Sinais (Libras), idioma utilizado pela comunidade surda ou com deficiência auditiva. O hino ji-paranaense foi composto por Walter Bártolo, em 1992
Alunos (Pré I C, Pré I D, Pré II A e Pré IIB) do CMEI Miriam Trajano Lopes se apresentaram com coreografias que remetem às “As raízes de Ji-Paraná”. Antes da chegada dos primeiros seringueiros à área em que está situada o município teve a presença de comunidades indígenas e seringueiros, durante os dois períodos de extração da borracha.
O secretário municipal de Educação, Robson Casula, afirmou que as apresentações foram um resumo do trabalho de professores, orientadores e diretores da rede de ensino de Ji-Paraná. “Atendemos a quase 8 mil alunos, e fazemos isso com profissionalismo, dedicação e estimulando a arte e o civismo”, lembrou
Ainda teve entrevista com o prefeito e vereadores mirins, escolhidos entre os estudantes dos centros de educação. “Quero reconhecer o trabalho, não só dos diretores, mas de todos os professores que estiveram envolvidos na organização deste evento, e por orientar tão bem esses pequenos cidadãos”, afirmou o presidente da CMJP, Marcelo Lemos (Republicanos).
