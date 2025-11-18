Alunos da Escola Moisés Umbelino visitam prefeito Affonso Cândido

Publicada em 18/11/2025 às 08h32
Nos dias que antecedem as comemorações dos 48 anos de emancipação de Ji-Paraná, o prefeito de Ji-Paraná, Affonso Cândido (PL), recebeu, na segunda-feira (17), alunos do 5º ano da Escola Municipal Moisés Umbelino Gomes, para conhecer a rotina do cargo e aproximar as crianças das decisões administrativas, no Palácio Urupá, sede da administração municipal.
“Por duas vezes, já visitei a Escola Moisés Umbelino Gomes para conversar com os alunos, para saber o que eles pensam e o que eles precisam. Agora, é a vez deles conhecerem meu gabinete no Palácio Urupá. Tenho a certeza que essa é uma experiência que eles jamais vão esquecer”, afirmou Affonso Cândido.
Durante a visita, as crianças puderam conhecer mais sobre o funcionamento do governo municipal, fazer perguntas e entender melhor o papel do prefeito e da administração pública. A iniciativa, segundo a direção da escola, foi uma oportunidade de aprendizado e incentivo à participação entre a unidade de ensino e a comunidade.
Segundo o prefeito, os alunos tinham reivindicado a instalação de uma biblioteca e a reforma do refeitório. “Recebi esses pedidos diretamente dos estudantes, e já estamos providenciando para atendê-los. Embora estejam na faixa dos seis e sete anos, essas meninas e meninas já sabem o que querem e com quem devem falar”, acrescentou.
Ao chegar ao gabinete, o prefeito Affonso Cândido foi recepcionado pelo grupo de cerca de 30 alunos, com o hino de Ji-Paraná. “Foi uma emoção chegar e ouvir o hino da nossa cidade, cantado por crianças ainda tão pequenas. Parabéns, para elas e parabéns para a direção da escola pela dedicação”, reconheceu.
Texto Jairo Ardull
Comentários
Seja o primeiro a comentar!