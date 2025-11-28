Alunos da Escola Moisés Umbelino recebem prêmios de concurso nacional

Publicada em 28/11/2025 às 08h38
A Escola Municipal de Ensino Fundamental Moisés Umbelino Gomes, do bairro Jardim Capelasso (2º distrito), fez entrega, hoje 27, dos prêmios aos alunos classificados no 2º Concurso de Produção Textual, Artística e Material, promovido pela Turma do Cabeça Oca, direcionado a professores e alunos da educação infantil e anos iniciais das escolas
públicas e rede privada do Brasil.
Os estudantes da escola ji-paranaense foram classificados na “Categoria II: Arte e Educação: somente para alunos do 2º ao 5º anos dos Anos Iniciais”. Os professores tinham que desenvolver o tema com os alunos, incentivando o debate no ambiente escolar e organizar a confecção dos trabalhos em sala de aula.
Miguel Ferreira Queiroga foi o vencedor nacional na categoria de “Produção Textual”. Ele recebeu um livro autografado pelo autor Christie Queiroz e certificado de reconhecimento pelo trabalho e participação. Rebeca Felício Soares Fonseca ficou classificada entre os 10 melhores trabalhos na ”Produções de Arte e Educação”. A aluna também recebeu um livro autografado e certificado de reconhecimento.
O objetivo do concurso, segundo os coordenadores, foi o de promover um movimento de produção textual, artística e cultural entre estudantes e potencializar, por intermédio dos projetos escritos pelos professores, o interesse pela literatura, para formar leitores competentes, críticos e conscientes da importância da leitura no contexto social, por meio do incentivo à reflexão e ao debate nos ambientes educacionais.
“O resultado foi divulgado no dia 4 de outubro, e foi uma grande alegria ver que os nossos alunos tinham ido tão nele”, revelou a professora Simoni de Carvalho Santos, do 4º ano A. Ela afirmou que descobriu o concurso nacional durante uma busca na internet. Depois, com a autorização da direção da escola, decidiu inscrever os alunos. “Todos são vencedores. Nós competimos com mais de 600 turmas de outras escolas do Brasil”, frisou.
A professora recebeu um vale viagem no valor de R$ 2 mil, mais bônus literário (vale presente) de R$ 700,00 em edições da CMQ Editora, que foram utilizados para a compra de livros aos alunos.
