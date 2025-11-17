Alinhamento de estratégias entre governo e municípios amplia produção de mudas e restauração ambiental

Publicada em 17/11/2025 às 14h18
O governo de Rondônia participa nesta terça (18) e quarta-feira (19), em Rolim de Moura, do VI Encontro de Técnicos, Secretários Municipais de Meio Ambiente e Viveiristas, com o objetivo de fortalecer a integração entre os municípios e alinhar procedimentos voltados à gestão ambiental, ampliando a capacidade técnica das equipes que atuam diretamente nas políticas públicas locais.
A ação conjunta é realizada pelo Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste de Rondônia (Cimcero), com o apoio do governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) em cooperação com o Poder Judiciário do Estado de Rondônia (TJRO) e prefeituras municipais como parte do projeto Colhendo Sementes, Construindo Viveiros, Plantando Florestas.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, salientou o compromisso do estado com o fortalecimento da gestão ambiental nos municípios. “Rondônia tem caminhado com responsabilidade e seriedade na proteção do meio ambiente, e o alinhamento com os municípios é essencial para que nossas ações tenham resultados reais. Quando unimos forças, ampliamos nossa capacidade de preservar e desenvolver ao mesmo tempo.”
TROCA DE EXPERIÊNCIAS
Durante o evento, os participantes vão receber treinamentos e oficinas técnicas que abordam temas como germinação, qualidade de sementes, estrutura dos viveiros e estratégias de reflorestamento, além de orientações sobre licenciamento, manejo ambiental e boas práticas na condução de projetos. O encontro pretende oferecer espaços de debate, troca de experiências e nivelamento de informações, garantindo que as equipes municipais tenham mais segurança e eficiência no desenvolvimento das ações ambientais.
A capacitação incluiu ainda, direcionamentos específicos sobre a produção de mudas, com foco no aprimoramento de viveiros municipais e no fortalecimento das iniciativas de restauração ecológica. Técnicos especializados apresentarão metodologias, padrões de qualidade e estratégias de manejo que contribuam para aumentar a taxa de sobrevivência das mudas e expandir o alcance dos projetos de reflorestamento. Com a participação ativa das equipes municipais, o encontro reforça a importância do trabalho conjunto entre estado e prefeituras.
De acordo com o coordenador de Florestas Plantadas, Ari Valdir Lebkuchen Junior, o impacto da capacitação favorece o avanço da produção de mudas nos municípios. “Nosso foco é oferecer suporte técnico qualificado para fortalecer os viveiros municipais e cada orientação e troca de conhecimento refletem diretamente na qualidade das mudas produzidas. Quando os municípios ganham autonomia e estrutura, toda a cadeia ambiental avança”, destacou.
Segundo o secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, o encontro representa um avanço na integração entre estado e municípios, elevando o padrão da gestão ambiental. “Eventos como este fortalecem nossas equipes e aproximam ainda mais as políticas ambientais do dia a dia dos municípios. A troca de experiências é essencial para aprimorar processos e garantir melhores resultados e o nosso objetivo é consolidar uma gestão ambiental moderna, eficiente e alinhada às necessidades de Rondônia”, ressaltou
