ALERTA: em períodos chuvosos, população deve redobrar cuidados com a rede elétrica

Publicada em 29/11/2025 às 10h35
Neste mês de novembro foi registrado um alto volume de fortes chuvas, ventos intensos e descargas elétricas em várias regiões de Rondônia. Diante desse cenário, visando garantir a segurança da população, a Energisa alerta para a necessidade de cuidados com a rede elétrica a fim de prevenir acidentes.
De acordo com a coordenadora de Segurança da Energisa Rondônia, Jucilene Dias, atitudes simples podem ajudar a prevenir acidentes: "Desligar aparelhos eletrônicos da tomada é uma medida eficaz para proteger os equipamentos e evitar choques elétricos. Em caso de tempestades, o ideal é desconectar televisores, computadores e outros dispositivos", recomenda.
Esse tipo de precaução faz parte da rotina de Leuda Rodrigues, moradora da zona sul de Porto Velho. Ela tem o hábito de desligar seus eletrônicos sempre que o tempo se fecha: "Desde jovem, aprendi que era mais seguro tirar tudo da tomada durante temporal. Até hoje faço isso, o que me ajuda a não ter problemas com aparelhos queimados", explica.
Outras recomendações também são importantes para garantir sua segurança:
Se estiver na rua, mantenha distância de áreas abertas.
Nunca procure abrigo próximo a postes ou abaixo de fios elétricos.
Caso esteja dirigindo e não seja possível continuar o trajeto, estacione o veículo em um local seguro e permaneça dentro dele.
Evite realizar manutenções em telhados ou manusear equipamentos elétricos conectados à rede durante tempestades.
Em caso de registro de fios e cabos caídos ou falta de energia após as tempestades, entre em contato com a Energisa pelos seguintes canais de atendimento:
Whatsapp Gisa: (69) 99358-9673
Aplicativo Energisa On: disponível nas lojas de aplicativos
Call Center: 0800 647 0120
Site: www.energisa.com.br
