Agrotec 2025 movimenta visitantes e artistas da cidade

A Agrotec 2025 segue reunindo famílias, produtores rurais, visitantes de outros estados e artistas que ajudam a transformar o espaço em um grande ponto de convivência. Mais do que uma feira voltada ao setor agro, o evento tem se destacado como um ambiente de lazer, cultura e conexão com o que Porto Velho tem de mais genuíno.
Com apoio da Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural), a programação cultural da Agrotec valoriza artistas locais e amplia a presença das manifestações regionais no evento. Para o presidente da Funcultural, Antonio Ferreira, o incentivo ao setor cultural é prioridade:
“A Agrotec não é apenas um espaço para negócios, mas também para celebrar a arte da nossa gente. Trazer esses artistas para o palco é reconhecer o talento local e dar visibilidade a quem movimenta a cena cultural da cidade. A Prefeitura trabalha para que cada apresentação seja uma oportunidade real de valorização e crescimento para os nossos artistas", afirmou Ferreira.
Entre os visitantes que circularam pela feira nesta sexta-feira está Carolina Justo, corretora de imóveis e moradora de Rio Branco (AC). Ao chegar ao espaço, ela se surpreendeu com a recepção e com o clima acolhedor: “Eu vim participar de um evento e decidi fazer um pouco de turismo. Quando a gente chegou, achei incrível, fiquei maravilhada. É uma feira que apoia o agro, os agricultores, os fazendeiros. Apoia também a cultura daqui, com esse cantor maravilhoso. E esse final de tarde reunindo famílias… achei isso maravilhoso aqui de Porto Velho, sou apaixonada por Porto Velho.”
A programação musical desta sexta-feira animou o público no Palco Pôr do Sol, que recebeu DJ Wesley, Cazan (voz e violão) e Elly Lima (sertanejo).
O cantor Cazan destaca a importância dessa vitrine: “Fico muito feliz em fazer parte desse evento, porque Porto Velho precisa e merece esse tipo de estrutura. Está tudo muito bonito, limpo, organizado. A gente vem para somar com um pouquinho do talento que Deus deu. Está de parabéns esse projeto da Prefeitura.”
Programação de sábado (29)
Neste sábado, a Agrotec 2025 recebe um grande atrativo: a transmissão da final da Conmebol Libertadores, entre Palmeiras e Flamengo, a partir das 17h, em um supertelão de LED instalado no Palco Pôr do Sol. A expectativa é de um encontro animado entre torcedores e visitantes.
Além do jogo, o público pode aproveitar uma agenda cultural diversificada ao longo da tarde:
Tarde – Palco Pôr do Sol
• 14h: Abertura dos estandes
• 15h às 16h50: DJ Leylson
• 16h às 18h: Transmissão ao vivo – Final da Conmebol Libertadores (Flamengo x Palmeiras)
• 17h às 18h50: Electo Azevedo
• 19h às 21h: Forró Madeira (Forró Pé de Serra)
O evento permanece aberto ao público durante todo o final de semana, com entrada gratuita.
