Agrotec 2025 começa hoje (27) na Estrada de Ferro Madeira-Mamoré

Publicada em 27/11/2025 às 11h34
A Prefeitura de Porto Velho inicia, nesta quinta-feira (27), a Agrotec Porto Velho 2025 - 1ª Feira Tecnológica de Agroindústria e Agricultura Familiar, voltada ao fortalecimento do agronegócio local, com foco em inovação, tecnologia e qualificação de produtores. A abertura oficial acontece às 17h, no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, com a presença do prefeito Léo Moraes. A programação segue até domingo (30), com entrada gratuita.
Ao longo dos quatro dias, a Agrotec reunirá produtores rurais, empreendedores, pesquisadores, estudantes e público geral interessado nas novas soluções aplicadas ao campo. A feira contará com vitrines tecnológicas, oficinas de capacitação, palestras, exposição de produtos regionais, demonstrações de maquinários e espaços dedicados à troca de conhecimento e geração de negócios.
Entre os destaques da programação estão o Desafio Rio Madeira Xtreme e a 10ª Corrida de Voadeiras, que acontecerão às margens do Rio Madeira, unindo esporte, tradição e turismo em um só evento.
Para o prefeito Léo Moraes, a feira representa um avanço na política de desenvolvimento rural da capital, oferecendo ferramentas práticas e oportunidades de crescimento.
A proposta da Agrotec é aproximar o público das inovações que vêm transformando o setor agropecuário, desde técnicas de produção sustentável até tecnologias aplicadas à melhoria da produtividade no campo. A expectativa é que o evento movimente produtores de diversas regiões do município, ampliando debates e fortalecendo a economia rural.
O evento também será um espaço de celebração da cultura e das tradições regionais. A programação contará com apresentações artísticas e musicais, coordenadas pela Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural), que levará ao público o melhor da música e da arte local.
