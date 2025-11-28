Agência da ONU critica Israel por

Publicada em 28/11/2025 às 10h51
O Escritório de Direitos Humanos da ONU afirmou nesta sexta-feira (28) estar horrorizado com o que chamou de "assassinato descarado" de dois homens palestinos aparentemente rendidos por tropas israelenses na Cisjordânia ocupada.
“Estamos horrorizados com o assassinato descarado, ontem, por policiais de fronteira israelenses, de dois homens palestinos em Jenin, na Cisjordânia ocupada, em mais uma aparente execução sumária”, disse o porta-voz da agência da ONU, Jeremy Laurence, em um briefing da ONU em Genebra.
Imagens divulgadas pela emissora "Palestine TV" na quinta-feira mostraram militares israelenses atirando contra dois homens que pareciam estar desarmados e se rendendo durante uma operação na Cisjordânia ocupada por Israel. O incidente ocorreu em Jenin, no norte do território palestino.
Nas imagens, é possível ver os homens saindo de um prédio cercado por soldados israelenses. Eles levantam as camisas e se deitam no chão, aparentemente se rendendo. Em seguida, as forças israelenses ordenam que os homens voltem para dentro do prédio antes de abrir fogo à queima-roupa. (Veja no vídeo acima)
Em comunicado conjunto, o Exército e a polícia de Israel informaram que os dois homens eram procurados por acusações de "atividades terroristas" e foram obrigados a deixar um prédio cercado, após um "processo de rendição" que durou horas. "Após saírem, os suspeitos foram baleados. O incidente está sendo investigado."
Comentários
Seja o primeiro a comentar!