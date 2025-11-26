Acender das Luzes marcará abertura do Natal de Luz 2025 nesta sexta-feira

Publicada em 26/11/2025 às 08h40
A Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Fundação Municipal de Cultura e Juventude (FUNCJ), segue com equipes mobilizadas nesta semana para finalizar toda a ornamentação e os preparativos para o grande Acender das Luzes, que acontecerá na sexta-feira, 28 de novembro, na Praça Durvalino de Oliveira. Servidores trabalham intensamente para deixar cada detalhe pronto para receber a comunidade em uma das noites mais aguardadas do calendário natalino do município.
A solenidade começa às 19h, com apresentação da Orquestra, seguida pelo emocionante Acender das Luzes às 20h, momento que transforma a praça em um cenário especial de magia e encanto. A programação segue com a chegada do Papai Noel no trenzinho e uma apresentação de canto, atividades preparadas para encantar crianças e adultos.
A Praça Durvalino de Oliveira permanecerá totalmente iluminada e decorada até o início de janeiro, aberto para visitação da população local e de turistas de toda a região, tornando-se mais uma vez ponto de encontro, lazer e registros familiares durante todo o período natalino.
O prefeito Aldo Júlio reforçou o convite para que as famílias prestigiem o evento. “Estamos preparando tudo com muito carinho para que Rolim de Moura viva mais um Natal inesquecível. Convido cada morador e cada família para participar da abertura, celebrar esse momento especial e aproveitar toda a programação que estamos oferecendo à nossa comunidade.”
A Prefeitura e a FUNCJ convidam a população a participar da abertura oficial do Natal de Luz 2025, comemorando juntos o espírito natalino e celebrando a chegada das luzes que iluminarão a cidade nas próximas semanas.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!