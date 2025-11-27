Ação imediata garante segurança após rompimento da avenida Campos Sales, zona sul da capital

Publicada em 27/11/2025 às 11h43
Para garantir mais segurança e prevenir novos rompimentos na avenida Campos Sales, na zona sul da capital, equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra) iniciaram nesta quinta-feira (27) a substituição das manilhas antigas de menor capacidade por novas estruturas de maior diâmetro. A medida faz parte da ação emergencial adotada após a forte chuva que provocou o desmoronamento de parte da via.
Segundo técnicos responsáveis pela obra, as manilhas que estavam instaladas no local já não comportavam o volume de água gerado pelas chuvas intensas que atingiram a região do bairro Cidade Nova. O excesso de fluxo acabou saturando a rede pluvial, contribuindo para a erosão que levou ao rompimento do pavimento.
A troca das manilhas é considerada fundamental para aumentar a capacidade de escoamento e evitar que a água se acumule sob o asfalto. Com a instalação das novas peças, a expectativa é de que a drenagem ganhe maior eficiência, reduzindo a pressão sobre o solo e oferecendo mais estabilidade à estrutura da avenida.
“A gente vai fazer a substituição dessas maninhas antigas de 80 centímetros, por outras novas de dois metros em um trecho de 14 metros de cumprimentos para dar mais vazão na água e dificultar a possibilidade de novos entupimentos nessa região. As manilhas eram pequenas e não suportaram a quantidade de água, por isso a erosão na avenida”, disse o secretário da Seinfra, Thiago Cantanhede.
Além da substituição, as equipes realizam a limpeza completa da tubulação, compactação do solo e preparação da base para posterior reconstrução do pavimento. A previsão é de que a etapa de drenagem seja concluída dentro de um curto prazo, possibilitando a passagem dos moradores e ainda o tráfego do transporte público.
Durante os trabalhos, o trecho da avenida permanece interditada, e motoristas são orientados a buscar rotas alternativas. As equipes seguem monitorando o trecho e áreas próximas. A intervenção rápida da prefeitura de Porto Velho impediu que a erosão avançasse para imóveis próximos, o que poderia ter provocado danos mais graves.
