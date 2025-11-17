Ação da ASSDACO mobiliza moradores de São Miguel do Guaporé no dia 29 de novembro

Publicada em 17/11/2025 às 09h38
Mais uma mobilização voltada à prevenção ao câncer e ao fortalecimento dos cuidados com a saúde acontece no final deste mês, dia 29 de novembro, em São Miguel do Guaporé (RO). A ação integra as campanhas Comboni Rosa e Comboni Azul, realizadas pela Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni (ASSDACO) e dedicadas à prevenção aos cânceres de mama, próstata e colo do útero.
As atividades serão realizadas das 7h30 às 11h30, na Escola Lazara Alves de Lima, localizada na Rua Jatobá, 2200, bairro Planalto. Durante a programação, os moradores poderão receber orientações e atendimentos voltados à prevenção do câncer de mama, câncer de próstata e câncer de colo uterino, este último ofertado pelo próprio município.
A orientação é para que todos os que desejarem realizar os exames preventivos levem um documento de identificação com foto e o Cartão do SUS.
Para esta nova ação, a ASSDACO conta com o apoio da Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé, reforçando o compromisso conjunto com a promoção da saúde e o diagnóstico precoce.
ENTREGA DE EXAMES EM ALVORADA
Já na próxima sexta-feira (21), uma equipe da ASSDACO volta ao município de Alvorada do Oeste para fazer a entrega dos resultados dos exames preventivos realizados durante a última campanha na cidade e que mobilizou aproximadamente 500 pessoas.
Ao todo, serão entregues 240 exames de PSA e 59 exames de imagens, entre mamografias e ultrassom. As entregas serão feitas na Câmara Municipal de Alvorada, entre às 8h e 10h.
