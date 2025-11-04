FACÇÕES CRIMINOSAS

Ação contra o Comando Vermelho na Bahia prende 35; 1 pessoa foi morta

Além de Salvador e Eusébio, há mandados judiciais sendo cumpridos em Ilhéus e Aratuípe, na Bahia. A Justiça também autorizou o bloqueio de 51 contas bancárias ligadas aos investigados.