Acadêmicos do IFRO participam da II Mostra “Sim Amo Ciências” Itinerante em Ariquemes

Acadêmicos da Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) e bolsistas do Programa Institucional de Iniciação à Docência (Pibid) participaram, no dia 6 de novembro, da II Mostra “Sim Amo Ciências” – edição itinerante, realizada em Ariquemes. O evento integrou a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) e ocorreu no Centro de Empreendedorismo e Inovação (CEI) do município.
Voltado aos alunos da Escola Estadual Cora Coralina, o encontro reuniu instituições públicas e privadas de ensino superior e promoveu atividades que estimularam o interesse dos estudantes pela ciência e inovação. A iniciativa mobilizou professores, pesquisadores e profissionais de diversas áreas, criando um espaço para o compartilhamento de conhecimentos e experiências voltadas à popularização da ciência.
O IFRO Campus Ariquemes apresentou uma mostra composta por experimentos das Ciências Biológicas, além da exposição da coleção zoológica de répteis e anfíbios da instituição. Também foram demonstrados equipamentos como microscópios, lupas, caixas de sementes e entomológica, permitindo que os visitantes manipulassem materiais biológicos e conhecessem práticas vivenciadas no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. A participação possibilitou a aproximação dos estudantes com o cotidiano acadêmico e contribuiu para a escolha profissional dos jovens.
O Professor e Pedagogo do curso, Nathan Lima da Silveira, destacou o caráter formativo da ação. Segundo ele, “a II Mostra ‘Sim Amo Ciências’ foi um evento que oportunizou troca de saberes e experiência acerca do conhecimento científico, possibilitando a inter-relação entre o IFRO e a comunidade, especialmente via experimentos científicos, mostra de serpentes e invertebrados, além de demonstrações microscópicas estimulando estudantes da Escola Estadual Cora Coralina ao mundo da Ciência”.
Para Hebert Gomes Lima, que cursa o 6º período da Licenciatura em Ciências Biológicas, a atividade representou um marco importante para Ariquemes. “A II Mostra Científica ‘Sim Amo Ciências’ foi um evento ímpar e de grande relevância para o nosso município. Em especial para os estudantes da Escola Cora Coralina, que tiveram a oportunidade de vivenciar experiências únicas, ampliando seus horizontes e adquirindo muito conhecimento por meio das inspiradoras palestras”, afirmou. Ele acrescentou que, além das vivências acadêmicas, os jovens “puderam participar das feiras e exposições de profissões, conhecendo de perto diversas áreas e descobrindo novas possibilidades para o futuro”.
O estudante também ressaltou o orgulho em representar o IFRO. “Não só como mestre de cerimônias do evento, mas também como aluno do IFRO e integrante do PIBID, carregando com muito orgulho a marca IFRO e seus valores. Sinto-me profundamente honrado por colaborar com um evento tão nobre, um momento que valorizou a educação, despertou o potencial dos jovens e elevou o futuro de nossa comunidade a um novo patamar”, declarou.
Na avaliação da Professora Daniely Batista Alves Martines, a participação na Mostra contribui para a divulgação científica, a formação docente e o fortalecimento dos vínculos com a comunidade local e com as escolas do município.
