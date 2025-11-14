Abertura oficial do Duelo na Fronteira 2025 movimenta o município de Guajará-Mirim nesta sexta-feira, 14

Publicada em 14/11/2025 às 15h41
A abertura oficial do Duelo na Fronteira 2025, no Bumbódromo Márcio Menacho, em Guajará-Mirim acontece nesta sexta, 14, a partir das 20h, com a apresentação do Boi-Bumbá Mirim, marcando o início das atividades culturais e competitivas do evento promovido pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel).
PROGRAMAÇÃO OFICIAL
Sexta-feira (14): Boi-Bumbá Malhadinho
Sábado (15): Boi-Bumbá Flor do Campo
Domingo (16): Apresentação do Boi-Bumbá Flor do Campo iniciando a noite e Malhadinho encerrando as atividades competitivas
Segunda-feira (17): Apuração das Notas
O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou a importância da realização do festival. “O Duelo na Fronteira é mais do que um espetáculo, é a representação de um patrimônio vivo do povo rondoniense, a valorização de sua cultura e o fortalecimento das manifestações folclóricas e, por isso é importante assegurar a continuidade dessas tradições”.
O Duelo na Fronteira reúne as agremiações Flor do Campo e Malhadinho em três noites de espetáculo reforçando a relevância cultural do festival, reconhecido como patrimônio imaterial de Rondônia. O evento é realizado pelo governo do Estado, com apoio da prefeitura do município de Guajará-Mirim e da Associação Waraji, responsável pela salvaguarda do patrimônio cultural.
O secretário da Sejucel, Paulo Higo Ferreira reforçou o empenho conjunto das instituições envolvidas. “A Sejucel trabalha para entregar ao povo de Rondônia um evento grandioso e, que eleve a história desse patrimônio cultural. A parceria da prefeitura de Guajará-Mirim e da Associação Waraji é uma importante contribuição para a preservação desse patrimônio.”
