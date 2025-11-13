Abertura do Projeto “O Despertar da Consciência” ocorre nesta quinta-feira

Publicada em 13/11/2025 às 15h01
Nesta quinta-feira, 13/11/2025, acontece a abertura oficial do Projeto “O Despertar da Consciência: Conhecendo a História e a Cultura Afro-Brasileira” em Rolim de Moura
A Secretaria Municipal de Educação de Rolim de Moura realiza no dia 13 de novembro de 2025, a abertura oficial do projeto “O Despertar da Consciência: Conhecendo a História e a Cultura Afro-Brasileira”, uma iniciativa que integra as ações da Política Nacional de Equidade e Educação para as Relações Étnico-Raciais e Quilombola (PNEERQ) no município.
A programação de abertura contará com a palestra do Professor Doutorando Gabriel Tenorio, com o tema:
“Para uma Pedagogia das Relações Étnico-Raciais: Pressupostos e Perspectivas em Nossa Atuação”.
A atividade é destinada a todos os docentes e equipes gestoras da Rede Municipal de Ensino de Rolim de Moura, com transmissão às 19h, pelo YouTube.
Também participarão do evento educadores do município vizinho, Santa Luzia d’Oeste, fortalecendo a integração regional em torno da educação antirracista.
A abertura contará ainda com a participação da Coordenadora da PNEERQ no Estado de Rondônia pela UNDIME, Ednalva Firmina dos Santos (Dina).
No âmbito local, a política será representada pela Agente Local da PNEERQ, Miqueline Lucas Ferreira, que acompanha e orienta a implementação das ações no município.
O projeto “O Despertar da Consciência” inaugura um conjunto de ações formativas e pedagógicas que serão desenvolvidas ao longo do mês, com o objetivo de promover conhecimento, valorização da história e cultura afro-brasileira e a consolidação de práticas educativas antirracistas nas escolas municipais.
