3ª Mostra Científica Cultural “Somos IFROdescendentes” será sábado no Campus Guajará-Mirim

Publicada em 20/11/2025 às 09h56
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Guajará-Mirim, convida a comunidade interna — estudantes, servidores e colaboradores — para a 3ª Mostra Científica Cultural “Somos IFROdescendentes” O evento ocorrerá no sábado, dia 22 de novembro, das 8 às 17h30, no Espaço de Convivência da unidade.
Organizada pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas (Neabi), em parceria com o Observatório das Migrações Internacionais na Fronteira Brasil-Bolívia (OBMIFRO), o Grêmio Estudantil e outras equipes, a mostra se consolida como um movimento fundamental para o fortalecimento do letramento racial, o combate ao racismo e a valorização das identidades afro-brasileiras e indígenas.
“Em sua terceira edição, o Projeto Integrador 'Somos IFROdescendentes' já se tornou uma tradição no nosso campus, mobilizando estudantes e servidores em torno da valorização das identidades afro-brasileiras e indígenas,” afirma Roziane Jordão, Líder do OBMIFRO. Ela e o Professor Francisco Gilberto Mendes dos Santos destacam que o evento é um movimento vivo de pertencimento e consciência, fruto da colaboração que se iniciou a partir do projeto literário “Eu conto ou você conta?”.
Nesta edição, a programação está ainda mais diversificada e conta com a participação ativa do corpo discente em novas atividades. Um dos grandes destaques é o Concurso de Culinária: Sobremesas Típicas (14h), uma competição promovida pelo Grêmio Estudantil que visa a valorizar as raízes culinárias afro-brasileiras e indígenas. “A atividade propõe que cada turma pesquise, compreenda e apresente receitas tradicionais, explorando ingredientes nativos, modos de preparo transmitidos entre gerações e o significado cultural presente em cada prato,” explica Nicole Paulino de Aquino de Souza, Vice-Presidente do Grêmio Estudantil.
Nicole complementa que, "mais do que uma disputa culinária, o evento se torna uma celebração das identidades que compõem a sociedade brasileira". A agenda do dia também reserva a tradicional Feijoada Comunitária (12h) e, como grande momento de celebração estética e identidade, o Desfile Garoto e Garota IFROdescendentes 2025 (16h30).
A Mostra será inaugurada com a Mesa-Redonda: Diversidade e Inclusão (8h). A programação cultural inclui a apresentação de dança e cantos tradicionais com os alunos da EIEEF Wem Canum Oro Waram, da Aldeia Lage Velha, e uma Roda de Capoeira com o Projeto Florescer do Bem. “Esta Mostra representa a culminância de diversas ações promovidas pelo Neabi ao longo do ano, dentro e fora dos muros do IFRO, fortalecendo o diálogo intercultural e a valorização das identidades afro-brasileiras e indígenas,” reforça a Coordenadora do Neabi, Mariane Rodrigues Cortes. A partir das 14h30, cinco Salas Temáticas irão aprofundar o debate sobre temas cruciais:
Sala 1: "Ritmos da Resistência"
Sala 2: "Cultura Afro-Brasileira"
Sala 3: "Povos Tradicionais de Guajará-Mirim"
Sala 4: "Matias Mendes, O Poeta do Guaporé: A expressão da literatura afrodescendente na Amazônia Rondoniense."
Sala 5: "Saúde indígena"
Os participantes também poderão visitar as exposições de Símbolos Adinkras, Plantas Medicinais na Cultura Indígena (FUNAI), Artesanatos Tradicionais Indígenas (FUNAI) e Olhares da Amazônia. O Neabi e as equipes organizadoras convidam toda a comunidade acadêmica para participar ativamente e fazer da 3ª Mostra Científica Cultural “Somos IFROdescendentes” um dia de intenso aprendizado, celebração e reafirmação do compromisso do IFRO com a diversidade e a inclusão.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!