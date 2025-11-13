13ª Festa dos Jornalistas de Rondônia vai doar alimentos arrecadados entre a categoria ao NACC

Publicada em 07/11/2025 às 09h15
“Evento destinado somente a profissionais atuantes na comunicação rondoniense, acontece dia 06 de dezembro no Restaurante Pitbull com shows, feijoada e sorteio de vários brindes”
Mantendo o caráter solidário, a Festa de Confraternização dos Jornalistas de Rondônia, organizada pelo grupo União dos Jornalistas anuncia que este ano maior parte dos alimentos arrecadados entre a categoria será doada ao Nacc, o Núcleo de Apoio a Crianças com Câncer.
“Todos os anos escolhemos uma instituição para doar os alimentos que arrecadamos em troca da camiseta promocional e da entrada do evento. Este ano depois de conhecer o Nacc à convide do diretor de comunicação Paulo Afonso pude ver o excepcional trabalho que a instituição, que sobrevive de doações e voluntariado faz acolhendo crianças e seus familiares”, explicou a jornalista lembrando que ano passado o evento arrecadou mais de 1 tonelada de alimentos.
APOIO A COMUNICADORES COM DIFICULDADE FINANCEIRA
A jornalista Yalle Dantas, presidente do grupo, disse que outra parte das arrecadações são destinadas a profissionais da área de comunicação que estão com dificuldades financeiras. “Os comunicadores que estiverem precisando de auxílio, bastam entrar em contato conosco para receber alimentos arrecadados. Uma forma de amenizar a dificuldade financeira pela qual alguns passam, seja por motivo de desemprego ou doença”, enfatizou.
PATROCINADORES E APOIADORES
Por enquanto a festa conta com o apoio de importantes nomes e instituições, como o governador do Estado, deputado Eyder Brasil, Daniel Pitbul, deputado Ribeiro do Sinpol, vereador Zé Paroca, o Grupo César Cassol e a FIERO, Fecomércio, Toca do Coelho, Rádio Atena FM, refrigerantes Dydyo, Coronel Church e Rovema.
