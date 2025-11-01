1º Fórum Comunitário do Selo Unicef em Jaru acontece nesta quinta-feira (06)

Publicada em 05/11/2025 às 16h10
O 1º Fórum Comunitário da edição 2025/2025 do Selo Unicef começa nesta quinta-feira (06), a partir das 8h, na Câmara Municipal de Vereadores. A Prefeitura de Jaru organiza o evento por meio das Secretarias de Saúde (Semusa), Educação (Semed) e Desenvolvimento Social (Semdes).
O fórum tem como objetivo debater estratégias e desenvolver ações de participação e proteção social de crianças e adolescentes, e também monitorar os resultados alcançados por meio de indicadores debatidos nos fóruns comunitários.
Seguindo as diretrizes do Selo Unicef, as atividades que compõem o cronograma do fórum buscam implementar políticas públicas que influenciem diretamente na melhoria da qualidade de vida e bem-estar da população, e na garantia dos direitos das crianças e adolescentes de Jaru.
