Zé Felipe fala sobre relação com Virginia Fonseca: “O povo quer ver guerra onde não existe”

O cantor Zé Felipe foi o convidado do episódio desta terça-feira (7) do podcast “Podpah” e falou abertamente sobre sua relação com a influenciadora Virginia Fonseca, após a separação anunciada em maio. O sertanejo garantiu que o fim do relacionamento ocorreu em paz e negou qualquer tipo de desentendimento entre eles.
“A gente é super bem resolvido. Eu nunca traí ela, ela nunca me traiu. Eu respeito ela, ela me respeita. O povo tenta achar coisas pra falar, quer ver guerra onde não existe. Mas não tem briga. Eu torço muito pra ela ser feliz, com quem ela quiser. Ela tá feliz, e eu tô feliz demais também”, afirmou o filho de Leonardo.
Zé Felipe também comentou sobre a proximidade com Ana Castela, com quem vem sendo apontado como possível novo casal. “Acho que se eu fosse mulher, ia ser igual à Ana. Se ela fosse homem, ia ser eu. Mesmo neurônio, mesma doideira, viaja e volta, conversa fiada”, brincou o cantor.
Durante o bate-papo, ele ainda respondeu às críticas por ter dito que está vivendo “a melhor fase da vida”. “Mas eu tô mesmo! As pessoas falam ‘e seus três filhos?’, mas filho não é fase, é pra vida. A felicidade é uma coisa muito nossa. As pessoas baseiam a felicidade em outras pessoas e não são felizes”, completou.
