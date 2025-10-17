Zambelli recorre à Corte Interamericana e denuncia falta de tratamento médico em prisão na Itália

Publicada em 17/10/2025 às 14h03
A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) entrou com um pedido na Corte Interamericana de Direitos Humanos para deixar a prisão feminina de Rebbibia, em Roma. A solicitação, assinada por seu advogado Fabio Pagnozzi, alega que a parlamentar enfrenta sérios problemas de saúde e não recebe atendimento médico adequado no presídio.
De acordo com a defesa, Zambelli sofre de fibromialgia, doença cardiovascular e depressão severa, condições que exigiriam acompanhamento constante. O advogado sustenta que a falta de estrutura médica no local viola tratados internacionais e compromete direitos básicos da detenta.
Presente na penitenciária desde 29 de julho, Zambelli teve negadas todas as tentativas de responder ao processo de extradição em regime domiciliar. O pedido enviado à Corte Interamericana também menciona supostas irregularidades no julgamento e “violação às garantias judiciais” durante o processo criminal.
A parlamentar foi condenada em maio de 2025 a dez anos de prisão por envolvimento na invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em parceria com o hacker Walter Delgatti.
