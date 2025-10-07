“Vou quebrar você na porrada”: Davi Brito causa confusão em coletiva do Fight Music Show

Publicada em 07/10/2025 às 15h54
A coletiva de imprensa do Fight Music Show 7, realizada nesta segunda-feira (6), em São Paulo, acabou em clima de tensão após uma troca acalorada entre Davi Brito, campeão do Big Brother Brasil 24, e Sacha Bali, vencedor de A Fazenda. O evento, que deveria apresentar as atrações da próxima edição, virou palco de gritos, provocações e ofensas homofóbicas.
Durante o anúncio oficial da luta entre os dois, Davi perdeu o controle e disparou uma sequência de xingamentos contra o adversário:
“Vou quebrar você na porrada, seu p… no c… Seu playboy. Aqui é Bahia, seu v…”.
A confusão começou após provocações mútuas entre os campeões dos dois maiores realities do país. A equipe de produção precisou intervir para impedir que os dois se aproximassem no palco. O episódio rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, com internautas criticando a postura do ex-BBB e pedindo uma retratação pública.
A luta entre Davi e Sacha está marcada para o dia 1º de novembro, em São Paulo, e será o principal confronto do card do evento, após a saída do pugilista Acelino “Popó” Freitas, que passou por cirurgia na mão.
O Fight Music Show já é conhecido por misturar entretenimento, celebridades e rivalidades reais — e, ao que tudo indica, o duelo entre Davi Brito e Sacha Bali promete ser o mais polêmico até agora.
