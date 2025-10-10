Vilhena realiza mutirão de cirurgias ginecológicas e amplia oferta de exames preventivos

Publicada em 10/10/2025 às 08h45
A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), está fortalecendo as ações voltadas à saúde da mulher com a realização de cirurgias ginecológicas e a ampliação do acesso ao exame de colposcopia.
Os procedimentos, que começaram no mês de setembro, estão sendo realizados no Hospital Regional de Vilhena (HRV) e seguem em andamento, com objetivo de reduzir a fila de espera e agilizar os atendimentos especializados.
O mutirão contempla cirurgias como histerectomia e perineoplastia, procedimentos fundamentais para melhorar a qualidade de vida das mulheres. Dessa forma, a Semus orienta as pacientes que possuem solicitação médica ou que já estão na lista de espera a procurarem a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua residência para atualizar o cadastro e confirmar o agendamento da cirurgia.
Além dos procedimentos cirúrgicos, a Secretaria também está ampliando a oferta do exame de colposcopia, fundamental para o diagnóstico precoce e prevenção do câncer do colo do útero. Para realizar o exame, as mulheres que possuem pedido médico devem procurar a UBS de referência e agendar o atendimento.
Conforme o secretário municipal de Saúde, Wagner Borges, a ampliação desses atendimentos faz parte das ações da Semus para fortalecer o cuidado integral à saúde da mulher, garantindo mais acesso, acolhimento e resolutividade na rede pública de saúde.
