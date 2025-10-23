CIDADANIA

Vila Samuel: distrito de Candeias do Jamari é a próxima parada do programa Rondônia Cidadã

A ação vai acontecer na escola Mário Covas (Linha 45, Vila Nova Samuel, s/n, Usina Hidrelétrica/ Zona Rural), no sábado (25), das 8h às 16h; e no domingo (26), das 8h às 12h