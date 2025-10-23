Vila Samuel: distrito de Candeias do Jamari é a próxima parada do programa Rondônia Cidadã

Publicada em 23/10/2025 às 08h17
O programa Rondônia Cidadã continua levando cidadania e oportunidades para todas as regiões do estado. Após realizar uma edição especial no domingo (19), na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (ALERO), em Porto Velho, com 646 atendimentos, a ação itinerante se prepara para a próxima parada: nos dias 25 e 26 de outubro, a ação chega à Vila Samuel, distrito de Candeias do Jamari, oferecendo uma ampla rede de serviços gratuitos à população.
Coordenado pela Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), o Rondônia Cidadã é um programa do governo do estado, que tem como objetivo promover o acesso a direitos e fortalecer a cidadania. Desde sua criação, a ação já beneficiou milhares de rondonienses, consolidando-se como uma das políticas públicas mais eficazes de aproximação entre o governo e a população.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o sucesso do programa é resultado da integração entre secretarias e do compromisso com o bem-estar social. “Trabalhamos com o propósito de cuidar das pessoas. O Rondônia Cidadã é um exemplo de gestão eficiente e humanizada, que leva dignidade e oportunidades a todos os cantos do estado. Em cada atendimento, reafirmamos o compromisso de servir à população com respeito e presença constante”, ressaltou.
O programa segue levando diversos serviços à população de todo o estado
A secretária da Seas, Luana Rocha, destacou que o Rondônia Cidadã tem se tornado um dos programas mais transformadores da gestão estadual. “O Rondônia Cidadã é sobre estar presente, ouvir as pessoas e atender suas necessidades de forma prática e humanizada. É um programa que aproxima o governo da população, especialmente daquelas famílias que têm mais dificuldade de acesso aos serviços públicos. Em cada edição, o que vemos são sorrisos, histórias e a sensação de dever cumprido”, afirmou.
ATENDIMENTOS
A próxima edição, que será realizada na Vila Samuel, promete oferecer uma estrutura completa de atendimento com emissão de documentos, orientações jurídicas, serviços de saúde, atendimentos sociais, recreação infantil, ações ambientais e informações sobre programas estaduais.
PRÓXIMA EDIÇÃO
Vila Samuel – Candeias do Jamari
Local: Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Mário Covas (Linha 45, Vila Nova Samuel, s/n, Usina Hidrelétrica/ Zona Rural)
25/10 (sábado): 8h às 16h
26/10 (domingo): 8h às 12h
