Vigilância Socioassistencial realiza visitas técnicas a instituições do município

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), segue fortalecendo os serviços socioassistenciais em todos os bairros, com ações constantes de monitoramento realizadas pela equipe da Vigilância Socioassistencial. O objetivo é identificar e compreender vulnerabilidades, riscos e situações de precarização que afetam as famílias, a fim de orientar e garantir a proteção social, prevenir agravos e violações de direitos, além de adequar a oferta de serviços às necessidades da população.
As visitas técnicas são fundamentais para o trabalho da Vigilância Socioassistencial, pois complementam os dados estatísticos com a observação direta da realidade. Essa prática permite uma compreensão mais aprofundada das situações de vulnerabilidade nos territórios e constitui um dos principais instrumentos para diagnosticar, monitorar e planejar ações e serviços no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
Nesta semana, duas importantes visitas foram realizadas. A primeira ocorreu na Instituição de Acolhimento Girassol, com o objetivo de acompanhar de perto o funcionamento do serviço de acolhimento. A ação é essencial para assegurar que a qualidade do atendimento seja mantida, garantindo o desenvolvimento pleno e a proteção integral de cada criança acolhida.
Já no Centro de Convivência Viver Bem, a manhã foi marcada por diálogo e troca de experiências. A Vigilância acompanhou a execução do serviço, que tem como foco o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Durante a visita, foi possível observar o comprometimento da equipe, que realiza seu trabalho com dedicação, responsabilidade e afeto.
Segundo a coordenadora da Vigilância Socioassistencial da Semasf, Glécia Ranny Alves, as visitas são determinantes para a qualidade do monitoramento. “Essas ações reforçam o compromisso da Prefeitura, por intermédio da Semasf, em garantir que os serviços oferecidos à população ji-paranaense sejam prestados com qualidade, respeito e cuidado”, destacou.
