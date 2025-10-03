UNIR promove II Outubro Rosa Pet com atendimentos gratuitos para diagnóstico de câncer de mama em cadelas e gatas

Publicada em 03/10/2025 às 08h31
No próximo dia 4 de outubro de 2025, o Grupo de Estudos de Cirurgia de Pequenos Animais da Unir (GECIP/Unir) realiza o II Outubro Rosa Pet, no campus da universidade em Rolim de Moura, localizado na Avenida Norte-Sul.
Coordenado pelo professor Dr. Ivan Felismino Charas dos Santos e por Fernando do Carmo Silva, o evento tem como foco a conscientização sobre neoplasias mamárias em cães e gatos, além de oferecer consultas gratuitas para diagnóstico. Para os casos confirmados, haverá a possibilidade de realizar cirurgias a baixo custo, garantindo acesso ao tratamento para os animais.
A ação é direcionada a tutores de cadelas e gatas que apresentem alterações nas glândulas mamárias, reforçando a importância da prevenção e do diagnóstico precoce também no cuidado com os animais de estimação.
