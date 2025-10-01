UNIR conquista 1º lugar em Olimpíada de Contabilidade

Publicada em 01/10/2025 às 11h54
O acadêmico Thiago Santos de Moraes, estudante do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) – Campus de Cacoal, foi o grande vencedor da 2ª edição da Olimpíada Nacional de Contabilidade (ONC), promovida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). A final da competição ocorreu entre os dias 25 e 27 de setembro, durante o 14º Encontro Nacional da Mulher Contabilista, realizado em Natal (RN).
A Olimpíada tem como objetivo disseminar o conhecimento contábil, promover o intercâmbio de experiências e desenvolver competências entre estudantes e profissionais da área. Em 2025, o tema central da competição foi: “Conexões Contábeis: tecnologia, liderança com propósito e sustentabilidade empresarial”.
Com orientação da professora Liliane Maria Nery Andrade, do curso de Ciências Contábeis da UNIR – Campus de Cacoal, Thiago inscreveu-se na competição e avançou com destaque nas duas primeiras fases virtuais. Ele foi um dos cinco finalistas selecionados nacionalmente para a etapa final presencial, realizada em Natal.
Na fase final, os participantes apresentaram verbalmente a resolução de um estudo de caso prático sobre reestruturação estratégica de uma empresa familiar. Thiago conquistou o 1º lugar nacional, sendo reconhecido por sua proposta e desempenho na apresentação. “Além de ser um aluno comprometido, o Thiago atua como monitor da disciplina de Laboratório de Práticas Contábeis e é também monitor e agente de inovação do AgroHub da UNIR/Cacoal”, destacou a professora Liliane.
Segundo aluno da UNIR a ganhar a olimpíada
A conquista consolida o desempenho de excelência dos estudantes da UNIR na Olimpíada Nacional de Contabilidade. Em sua primeira edição, realizada em 2024, a vencedora também foi uma acadêmica da universidade: Vitória Caroline Bueno, do curso de Ciências Contábeis do Campus de Vilhena.
Como premiação, Thiago recebeu inscrição gratuita no Congresso Brasileiro de Contabilidade, além de uma imersão no Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em Brasília, com todas as despesas de viagem e hospedagem custeadas pela organização do evento.
"Quando fui anunciado, eu fiquei tão feliz, tão feliz! A vitória já era de Rondônia, com a Vitória Bueno, que foi a campeã no ano passado, lá do campus de Vilhena. E trazer essa conquista de volta para Rondônia, mais uma vez, foi algo inexplicável", comentou Thiago.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!