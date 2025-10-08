Unidades Básicas de Saúde de Ariquemes estarão com atendimento noturno especial
Por ASSESSORIA
Publicada em 08/10/2025 às 14h52
Outubro Rosa em Ariquemes. Mulher, este é o seu momento! Durante todo o mês de outubro, a SEMSAU e as Unidades Básicas de Saúde estarão com atendimento noturno especial, das 18h às 22h, para que você possa cuidar da sua saúde com mais tranquilidade e comodidade.

Nessas ações você terá acesso a:

Consulta médica

Coleta de preventivo

Solicitação de mamografia

Testes rápidos de IST’s

Aqui na arte da publicação você confere as datas e unidades participantes.

Não deixe passar — a prevenção é o melhor caminho para uma vida mais saudável e cheia de cuidado.

Venha, participe e cuide de quem é mais importante: você!

Semsau | Secretária de Saúde de Ariquemes

Ouvidoria SUS (69) 3516-2177

Endereço: Prefeitura de Ariquemes - Avenida Tancredo Neves, N°2166, Setor Institucional.

Geral OUTUBRO ROSA
