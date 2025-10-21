Ucrânia aceita negociar com Rússia territórios ocupados, diz agência

Publicada em 21/10/2025 às 15h52
Líderes da União Europeia e da Ucrânia estão elaborando um plano de paz com 12 pontos que prevê a negociação de territórios ucranianos ocupados pela Rússia. As informações foram publicadas pela agência Bloomberg nesta terça-feira (21), com base em fontes com conhecimento do assunto.
Caso o texto seja confirmado, esta será a primeira vez em que o governo do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, concorda em ceder, mesmo com condições, territórios de seu país à Rússia.
A Bloomberg afirma ainda que a proposta prevê a interrupção dos combates nas atuais linhas de frente da guerra, além de garantias de segurança à Ucrânia. Em troca, os europeus retirariam gradualmente as sanções econômicas aplicadas à Rússia desde 2022.
No total, o texto tem 12 pontos, diz a agência. Entre eles estão os seguintes:
Parar a guerra na linha de frente atual;
Criação de um Conselho de Paz supervisionado por Trump, assim como foi estabelecido no plano para encerrar a guerra entre Israel e Hamas;
Retorno de todas as crianças ucranianas sequestradas e trocas de prisioneiros;
A Ucrânia teria garantias de segurança contra novos ataques e também de uma rápida adesão à UE, além de dinheiro para reconstrução;
Os europeus retirariam gradualmente as sanções contra a Rússia, mas elas voltariam se Putin voltasse a atacar. Os bens russos congelados também seriam devolvidos.
Assim que concordarem com a proposta, Ucrânia e Rússia entrariam em negociações sobre a governança dos territórios ocupados pelas tropas russas, segundo as fontes consultadas pela Bloomberg. No entanto, os europeus não reconheceriam esses territórios como russos.
O plano elaborado pelos europeus ainda será apresentado a Trump nesta semana, e alguns pontos podem mudar, segundo a Bloomberg.
Uma declaração conjunta assinada por Zelensky e por líderes de outros países europeus pediu nesta terça o fim imediato do conflito e a linha de frente dos combates seja o ponto inicial das negociações.
Os europeus farão uma cúpula na sexta-feira (24) para discutir mais apoio militar à Ucrânia no pós-guerra.
Trump pressiona tanto os europeus quanto a Rússia pelo rápido fim da guerra. O presidente americano já fez propostas para terminar o conflito, porém nenhuma delas avançou até o momento. Ele falou com Putin e Zelensky na semana passada e disse que "está na hora de fazer um acordo", porém sem dar mais detalhes.
O presidente ucraniano pediu a Trump que lhe entregue mísseis Tomahawk, de alto alcance e precisão, mas o líder americano não se comprometeu a fornecer os projéteis.
Nesta semana, Trump disse não acreditar que a Ucrânia possa vencer a guerra contra os russos, porém afirmou que "tudo pode acontecer".
Os Estados Unidos são aliados da Ucrânia e a apoiam militarmente desde a invasão russa em território ucraniano, em fevereiro de 2022, ainda quando Joe Biden era o presidente americano. A Otan também é aliada e fornece armamentos ao Exército de Volodymyr Zelensky.
Apesar de Trump dizer ser amigo de Putin, a Rússia é tratada como inimiga na guerra — o líder americano alterna momentos de críticas e elogios, entre ameaças e afagos ao presidente russo, como estratégia para chegar a uma solução para o conflito.
Apesar da declaração nesta segunda, Trump se mostrou otimista com o fim da guerra e afirmou acreditar que, com seu apoio, a Ucrânia e a Rússia "chegarão lá". Ele também contou que pediu ao presidente russo que pare os ataques contra civis em território ucraniano.
