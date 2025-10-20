Trump pede que Zelensky chegue a acordo com Putin e alerta que russo prometeu destruir a Ucrânia caso isso não ocorra

Publicada em 20/10/2025 às 10h46
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que aceite os termos da Rússia para encerrar a guerra na reunião que os dois tiveram na Casa Branca na sexta-feira (17), segundo o jornal britânico "Financial Times".
Em reportagem publicada neste domingo (19), citando fontes que teriam participado do encontro, o jornal afirma que Trump insistiu que Zelensky entregasse toda a região oriental de Donbass à Rússia e alertou o presidente russo, Vladimir Putin, ameaçou "destruir" a Ucrânia caso um acordo não se concretize.
Ainda segundo o "Financial Times", Putin ofereceu algumas pequenas áreas das duas regiões da linha de frente da guerra no sul, Kherson e Zaporizhzhia, em troca de partes muito maiores do Donbass que ainda estão sob controle ucraniano na ligação que realizou com Trump na quinta-feira (16).
Isso é menos do que sua demanda original, de 2024, que exigia que Kiev cedesse a totalidade de Donbass, além de Kherson e Zaporizhzhia no sul, uma área de quase 20.000 km².
Zelensky, que foi à Casa Branca em busca de armas para continuar lutando na guerra de seu país, parece não conseguido chegar a esse objetivo, porém convenceu Trump a voltar a apoiar o congelamento das atuais linhas de frente, diz o FT.
Procurados para confirmar as informações, nem a Casa Branca nem o porta-voz do governo ucraniano se pronunciaram.
