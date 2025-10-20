AMEAÇAS

Trump pede que Zelensky chegue a acordo com Putin e alerta que russo prometeu destruir a Ucrânia caso isso não ocorra

Putin ofereceu algumas pequenas áreas das duas regiões da linha de frente da guerra no sul, Kherson e Zaporizhzhia, em troca de partes muito maiores do Donbass que ainda estão sob controle ucraniano.