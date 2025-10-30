Trump ordena

Publicada em 30/10/2025 às 16h18
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump ordenou ao Departamento de Defesa o início de testes com armas nucleares americanas. A medida foi divulgada poucas horas antes de um encontro com o líder chinês, Xi Jinping, e ocorre em resposta a recentes ações da Rússia e da China no setor militar.
“Devido aos programas de testes conduzidos por outros países, solicitei ao Departamento de Defesa que inicie imediatamente os nossos próprios testes de armas nucleares, em condições de igualdade”, escreveu Trump na Truth Social, sua rede social.
O republicano destacou que os EUA detêm o maior arsenal nuclear do mundo. “Detesto ter que tomar essa decisão, mas não tenho alternativa. A Rússia está em segundo lugar, e a China, embora ainda distante, estará no mesmo patamar em cinco anos”, afirmou.
O anúncio vem após o presidente russo, Vladimir Putin, ter comemorado o sucesso de um teste com o míssil de cruzeiro Bourevestnik, com propulsão nuclear e alcance ilimitado, que segundo ele seria capaz de escapar de qualquer sistema de defesa. Além disso, Putin revelou nesta semana um novo teste com o drone submarino Poseidon, também movido a energia nuclear e capaz de transportar ogivas atômicas.
Durante visita a um hospital militar, o líder russo afirmou que o drone opera em grande profundidade e velocidade, o que, segundo ele, o torna “impossível de ser interceptado”.
Trump criticou as ações de Moscou, chamando os testes russos de “inadequados” e pediu que Putin “ponha fim à guerra na Ucrânia”. O Kremlin não respondeu publicamente à declaração.
