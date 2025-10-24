Trump mira a Venezuela para combater narcotráfico, mas droga que mais causa overdoses nos EUA vem do México

Publicada em 24/10/2025 às 15h36
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu nesta quinta-feira (23) bombardeios de barcos no Caribe e no Oceano Pacífico alegando combater o narcotráfico e salvar vidas americanas. A operação tem como alvo a Venezuela, mas dados oficiais apontam que o principal problema das overdoses de fentanil nos EUA vem do México, e não do país sul-americano.
Em agosto, os EUA enviaram navios de guerra, aeronaves, militares e um submarino para o Caribe visando impedir que drogas fossem transportadas da América do Sul para o território norte-americano. Por outro lado, a imprensa americana tem reportado que o objetivo real da ação seria uma manobra militar para derrubar o governo de Nicolás Maduro, na Venezuela.
Nos últimos dias, duas embarcações foram bombardeadas no Oceano Pacífico, em águas internacionais próximas da Colômbia. Em pouco mais de um mês, ao menos nove barcos foram atacados, resultando na morte de mais de 30 pessoas.
Os bombardeios têm sido alvo de críticas, inclusive de especialistas independentes da ONU, que os classificam como "execuções extrajudiciais". Isso porque os EUA usam as Forças Armadas para atacar as embarcações sem recorrer antes a medidas para prender os suspeitos.
Na quarta-feira (22), Trump afirmou que cada barco destruído pelos militares salvava milhares de vidas nos Estados Unidos. Nos últimos dias, duas embarcações foram bombardeadas no Oceano Pacífico, em águas internacionais próximas da Colômbia.
"A única maneira de você não se sentir mal por isso é perceber que, toda vez que isso acontece, você está salvando 25.000 vidas americanas. Cada explosão desses barcos está salvando 25.000 vidas americanas, sem falar nas famílias destroçadas por todo o país", justificou.
Nesta quinta-feira (23), Trump afirmou que as drogas estão matando 300 mil pessoas por ano nos Estados Unidos.
Dados oficiais de 2023 indicam que 105 mil pessoas morreram por overdose nos EUA, sendo que 69% desses casos envolveram fentanil.
Segundo a Agência Antidrogas dos EUA — órgão do governo —, praticamente todo o fentanil que chega ao país é produzido no México.
A agência afirma que a Venezuela praticamente não participa da produção ou do contrabando de fentanil para os EUA.
Trump também declarou nesta quarta-feira que a China estaria enviando fentanil para os EUA por meio da Venezuela, sem apresentar evidências que comprovem a afirmação.
"Eles [China] estão fazendo isso, mas agora estão pagando uma tarifa de 20% por causa do fentanil. São bilhões e bilhões de dólares que eles estão pagando."
Embora as substâncias químicas que compõem o fentanil venham da China, a droga é produzida em milhares de laboratórios no México e levada aos EUA pela fronteira.
Segundo o Relatório Mundial sobre Drogas de 2025, da agência da ONU para drogas e crimes, o consumo de entorpecentes cresceu ligeiramente nos EUA nos últimos anos, principalmente devido à epidemia de fentanil.
O relatório também aponta que as drogas mais usadas pelos americanos não têm origem na Venezuela. A cocaína, por exemplo, é consumida por cerca de 2% da população norte-americana e vem majoritariamente de Colômbia, Bolívia e Peru.
Já cannabis, que lidera a lista de drogas mais consumidas nos EUA, teve o uso recreativo legalizado em quase metade dos estados. Algumas regiões possuem até fazendas de maconha. Dados oficiais do governo indicam que a substância não é associada a mortes por overdose no país.
