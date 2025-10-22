Trump instrui CIA a tomar medidas que podem levar à derrubada de Maduro na Venezuela, diz jornal

Publicada em 22/10/2025 às 14h48
Segundo jornal "The Washington Post", presidente norte-americano ordenou "ações agressivas contra governo venezuelano" em documento confidencial autorizando açõe da CIA em território da Venezuela, na semana passada. Ação faz parte da ofensiva que governo Trump faz na costa do país com o argumento de mirar narcotraficantes.
O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prepara uma escalada das ações na costa da Venezuela que podem levar à queda do regime de Nicolás Maduro no país, segundo uma reportagem do jornal norte-americano "The Washington Post" publicada nesta quarta-feira (22).
De acordo com a reportagem, com base em fontes do governo norte-americano, as "operações secretas" que Trump instruiu na semana passada a CIA a realizar na Venezuela podem derrubar o governo Maduro.
Fontes do jornal que tiveram acesso ao documento confidencial no qual o presidente norte-americano autoriza as ações da CIA afirmaram que Trump pede "ações agressivas contra o governo venezuelano".
