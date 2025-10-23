Trump está interessado em se encontrar com Lula, diz autoridade da Casa Branca

Publicada em 23/10/2025 às 15h37
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está interessado em se encontrar com o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, e o encontro pode ocorrer na Malásia, na próxima semana, disse uma autoridade da Casa Branca à agência de notícias Reuters nesta quarta-feira (22).
A proposta de encontro presencial em uma cúpula no país asiático foi feita pelo governo brasileiro no começo do mês. Poucos dias depois, os dois líderes conversaram por telefone e Trump classificou a ligação como "muito boa".
De acordo com uma reportagem da agência Bloomberg sobre o possível encontro deles na Malásia, autoridades brasileiras acreditam que a cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), que ocorrerá a partir de 26 de outubro, seria um local neutro para as negociações, em vez da Casa Branca ou de Brasília.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!