Trump está interessado em se encontrar com Lula, diz autoridade da Casa Branca

Publicada em 22/10/2025 às 10h46
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está interessado em se encontrar com o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, e o encontro pode ocorrer na Malásia, na próxima semana, disse uma autoridade da Casa Branca à agência de notícias Reuters nesta quarta-feira (22).
A proposta de encontro presencial em uma cúpula no país asiático foi feita pelo governo brasileiro no começo do mês. Poucos dias depois, os dois líderes conversaram por telefone e Trump classificou a ligação como "muito boa".
De acordo com uma reportagem da agência Bloomberg sobre o possível encontro deles na Malásia, autoridades brasileiras acreditam que a cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), que ocorrerá a partir de 26 de outubro, seria um local neutro para as negociações, em vez da Casa Branca ou de Brasília.
Lula embarcou para a Ásia nesta terça
Assista também no
Reproduzir vídeo
Reproduzir
00:00/01:21
Silenciar som
Minimizar vídeoTela cheia
Em meio a tensão entre Maduro e Trump, Lula defende 'zona de paz'
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarcou nesta terça-feira (21) para uma viagem à Indonésia e à Malásia, para participar da reunião da cúpula da ASEAN.
Segundo auxiliares de Lula, há disposição, tanto do governo brasileiro quanto do americano, para que a reunião presencial aconteça no evento. As equipes estão trabalhando para incluir o compromisso nas agendas oficiais.
O Itamaraty separou parte do domingo (26) para que o presidente Lula realize reuniões bilaterais. Até a manhã desta terça-feira (21), estava confirmado apenas um encontro com o primeiro-ministro Narendra Modi, da Índia.
A equipe do petista avalia que o encontro entre o presidente brasileiro e o presidente norte-americano no país asiático só depende de um "alinhamento de agendas". Se de fato ocorrer, essa será a primeira reunião formal presencial entre Lula e Trump desde o início da crise do tarifaço.
Antes, os dois tiveram um rápido encontro nos corredores da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, em setembro. Na ocasião, Trump disse que teve "uma química excelente" com o presidente brasileiro, "que pareceu um cara muito agradável".
Comentários
Seja o primeiro a comentar!