Trump diz que reunião com Lula foi muito boa; presidente brasileiro afirma que acordo deve ocorrer nas próximas semanas
Presidente americano voltou a elogiar Lula um dia após reunião bilateral na Malásia que deu início às negociações comerciais entre os países. Trump também desejou parabéns a Lula, que completou 80 anos nesta segunda (27).
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (27) que a reunião com Lula foi "muito boa" e voltou a elogiar o presidente brasileiro. Lula, por sua vez, afirmou esperar que um acordo comercial entre Brasil e EUA deve ser finalizado nas próximas semanas.
Trump chamou Lula de "muito vigoroso e impressionante" e desejou os parabéns a ele por seu aniversário de 80 anos nesta segunda.
“Tivemos uma reunião muito boa, vamos ver o que acontece. Não sei se alguma coisa vai acontecer, mas veremos. Eles gostariam de fazer um acordo. Vamos ver, agora mesmo eles estão pagando, acho que 50% de tarifa. E quero desejar feliz aniversário ao presidente, hoje é o aniversário dele. Ele é um cara muito vigoroso, na verdade, e foi muito impressionante”, afirmou Trump a repórteres durante voo para o Japão.
A fala de Trump ocorre após uma reunião com o presidente Lula no domingo (26), em Kuala Lampur, na Malásia, que marcou o início formal das negociações comerciais entre os dois países em busca de uma resolução às tarifas de 50% impostas pelos EUA a produtos brasileiros. Leia mais sobre o encontro abaixo.
As negociações comerciais entre representantes brasileiros e americanos iniciaram já nesta segunda-feira, logo após o encontro entre Lula e Trump. Segundo a repórter da Globo Raquel Krahenbuhl, uma cúpula brasileira de alto nível, incluindo o vice-presidente Geraldo Alckmin, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o ministro da Economia, Fernando Haddad, irá a Washington na semana que vem para mais negociações.
Assim como Trump, Lula também demonstrou otimismo com o resultado da reunião e afirmou nesta segunda-feira "acho que vamos fazer um bom acordo", e que ligará para o presidente americano sempre que achar necessário ao longo das negociações. Horas antes, ele já havia dito que "se depender dele e de Trump, vai ter acordo".
O presidente brasileiro também disse que entregou uma lista com as reivindicações brasileiras —que incluem o fim do tarifaço e das sanções a ministros do STF e ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha— e teve a impressão de que logo não haverá mais problema entre os dois países. Entre as reivindicações estão:
Esta foi a primeira vez que os líderes se encontraram oficialmente para conversar sobre as tarifas. Durante o encontro, Lula e Trump também conversaram sobre outros assuntos, como Bolsonaro, a China e a crise entre EUA e Venezuela.
Encontro entre Lula e Trump
A reunião entre Lula e Trump, ocorrida no domingo (26), marcou um novo passo das negociações entre os dois países, por consolidar uma aproximação entre os presidentes, que já teve um encontro breve nos corredores da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em setembro, e uma ligação telefônica já em outubro.
Durante o encontro, Lula afirmou que o Brasil tem um déficit comercial com os EUA, e não o contrário, o que não justifica a aplicação das tarifas comerciais de 50% a produtos brasileiros feita por Trump em julho.
Segundo o ministro das relações exteriores do Brasil, Mauro Vieira, Lula voltou a pedir a suspensão das tarifas durante o período de negociação.
Após a reunião, o presidente Lula disse que a reunião com Trump foi "surpreendentemente boa", impressão ecoada por membros de sua equipe como o ministro Mauro Vieira. Lula acrescentou que, a depender do desenrolar da situação, já vai "importunar [Trump] com um telefonema direto" na próxima semana.
Lula disse reconhecer ser um direito de um presidente aplicar taxas quando acredita que a indústria nacional está sendo prejudicada, porém não era o caso do que Trump fez. "O que não pode é acontecer o que aconteceu com o Brasil, com base em informações equivocadas, tomar uma decisão de taxar o Brasil em 50%. Ele sabe disso porque eu tive a oportunidade de dizer [a ele]. Agora não tem mais intermediário", afirmou.
Durante o encontro, Trump se impressionou com tempo em que Lula ficou preso e demonstrou empatia com o presidente brasileiro, afirmaram a Natuza Nery assessores informados sobre o encontro. Veja abaixo o que mais foi discutido no encontro.
Conversa sobre Bolsonaro
Além de tratarem sobre o tarifaço, Lula disse que eles conversaram sobre o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. "Eu disse para ele que o julgamento [de Bolsonaro] foi muito sério, com provas muito contundentes", afirmou. Segundo Lula, o presidente norte-americano sabe que "Bolsonaro faz parte do passado da política brasileira".
Segundo a apresentadora da GloboNews Andréia Sadi, o entorno de Jair Bolsonaro encarou a reunião entre Lula e Trump como uma derrota. Isso porque Lula ocupou o espaço de interlocutor do Brasil com o presidente americano – espaço esse antes ocupado primordialmente por Eduardo.
