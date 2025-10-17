Trump diz que Putin quer encerrar guerra na Ucrânia, mas admite possibilidade de engano

Publicada em 17/10/2025 às 14h50
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta sexta-feira (17) que o líder russo Vladimir Putin demonstrou interesse em pôr fim à guerra na Ucrânia. A afirmação foi feita após uma conversa de mais de duas horas entre os dois mandatários.
“Conversei com ele ontem por duas horas e meia. Discutimos muitos detalhes. Ele quer acabar com isso, e acho que o presidente [Volodymyr] Zelensky também quer — agora temos que fazer isso”, disse Trump, sem detalhar os termos da eventual negociação.
Apesar do tom otimista, o republicano reconheceu a possibilidade de estar sendo enganado por Putin, o que poderia indicar uma tentativa do governo russo de ganhar tempo para atingir seus objetivos militares. “Estou [preocupado com isso]”, admitiu o presidente americano.
Trump, no entanto, minimizou os riscos e afirmou confiar em sua experiência política e pessoal: “Fui enganado a vida toda pelos melhores, e me saí muito bem”, ironizou.
O líder norte-americano encerrou dizendo acreditar que o chefe do Kremlin “quer fazer um acordo” e que uma saída diplomática seria possível.
