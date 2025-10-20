Trump diz que não acredita que a Ucrânia possa vencer a guerra contra a Rússia

Publicada em 20/10/2025 às 15h22
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que não acredita que a Ucrânia possa vencer a guerra contra a Rússia nesta segunda-feira (20).
O republicano, que está mediando as negociações de um possível acordo de paz entre os dois países e teve conversas com Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky na semana passada, foi questionado sobre a possibilidade por repórteres e afirmou:
"Eles ainda podem vencer. Não creio que vencerão, mas ainda podem. A guerra é uma coisa estranha. Tudo pode acontecer".
Os Estados Unidos são aliados da Ucrânia e o apoiam militarmente desde a invasão russa em território ucraniano, em fevereiro de 2022, ainda quando Joe Biden era o presidente americano. A Otan também é aliada e fornece armamentos ao Exército de Volodymyr Zelensky.
Apesar de Trump dizer ser amigo do presidente Vladimir Putin, a Rússia é tratada como um inimiga na guerra —o líder americano reveza fases críticas e elogiosas, entre ameaças e afagos, a Putin como estratégia para chegar a uma solução ao conflito.
Apesar da declaração nesta segunda, Trump se mostrou otimista pelo fim do conflito e falou que acredita que, com seu apoio, a Ucrânia e a Rússia "chegarão lá". Ele também contou que pediu ao presidente russo que pare os ataques contra civis em território ucraniano.
Trump teria pedido a Zelensky para que aceite termos da Rússia
Assista também no
Reproduzir vídeo
Reproduzir
00:00/00:00
Silenciar som
Minimizar vídeoTela cheia
Zelensky encontra com Trump na Casa Branca, mas sai de Washington sem compromisso de obter os mísseis Tomahawk
Segundo o jornal britânico "Financial Times", Donald Trump pediu ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que aceite os termos da Rússia para encerrar a guerra na reunião que os dois tiveram na Casa Branca na sexta-feira (17).
Em reportagem publicada neste domingo (19), citando fontes que teriam participado do encontro, o jornal afirma que Trump insistiu que Zelensky entregasse toda a região oriental de Donbass à Rússia e alertou o presidente russo, Vladimir Putin, ameaçou "destruir" a Ucrânia caso um acordo não se concretize.
Ainda segundo o "Financial Times", Putin ofereceu algumas pequenas áreas das duas regiões da linha de frente da guerra no sul, Kherson e Zaporizhzhia, em troca de partes muito maiores do Donbass que ainda estão sob controle ucraniano na ligação que realizou com Trump na quinta-feira (16).
Isso é menos do que sua demanda original, de 2024, que exigia que Kiev cedesse a totalidade de Donbass, além de Kherson e Zaporizhzhia no sul, uma área de quase 20.000 km².
Zelensky, que foi à Casa Branca em busca de armas para continuar lutando na guerra de seu país, parece não conseguido chegar a esse objetivo, porém convenceu Trump a voltar a ap
Comentários
Seja o primeiro a comentar!