Trump aplica sua 1ª sanção contra a Rússia e pressiona Vladimir Putin por cessar-fogo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs nesta quarta-feira (22), pela primeira vez em seu segundo mandato, sanções à Rússia devido à guerra contra a Ucrânia.
A medida atinge as petrolíferas russas Lukoil e Rosneft — as maiores do país — e ocorre em meio ao crescente descontentamento de Trump com o presidente Vladimir Putin em relação ao conflito.
Em nota, o Tesouro dos EUA destacou que as sanções incluem o bloqueio de bens e a proibição de transações das empresas e de suas subsidiárias. Alertou também para o risco de "sanções secundárias".
O texto afirma que “todos os bens e interesses em bens” relacionados às duas empresas e que estejam nos EUA ou sob posse ou controle de pessoas em território norte-americano “estão bloqueados e devem ser comunicados à OFAC [Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA]”.
Nesta quarta-feira, os países da União Europeia (UE) aprovaram o 19º pacote de sanções contra Moscou por conta da guerra na Ucrânia, incluindo a proibição de importações de gás natural liquefeito russo. Na semana passada, o Reino Unido já havia sancionado as petrolíferas Lukoil e Rosneft.
Ao anunciar as novas medidas, o Tesouro dos EUA afirmou estar preparado para tomar ações adicionais e pediu que Moscou concorde imediatamente com um cessar-fogo na guerra contra a Ucrânia, iniciada em fevereiro de 2022.
“Diante da recusa do presidente Putin em encerrar essa guerra sem sentido, o Tesouro está sancionando as duas maiores empresas de petróleo da Rússia, que financiam a máquina de guerra do Kremlin”, disse o secretário do Tesouro, Scott Bessent. “Incentivamos nossos aliados a se unir a nós e a aderir a essas sanções.”
Os preços do petróleo saltaram mais de US$ 2 por barril após as medidas dos EUA, com os futuros do Brent ampliando os ganhos após o fechamento, chegando a cerca de US$ 64.
