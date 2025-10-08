Tropas da Guarda Nacional chegam a Chicago e Trump diz que prefeito e governador

Publicada em 08/10/2025 às 09h59
Tropas da Guarda Nacional enviadas pelo governo de Donald Trump chegaram na região metropolitana de Chicago no final de terça-feira (7) e se preparam para entrar na 3ª maior cidade dos Estados Unidos.
Trump disse nesta quarta-feira (8) que o prefeito de Chicago, Brandon Johnson, e o governador de Illinois, JB Pritzker, "deveriam estar presos por não conseguirem proteger agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE)". Não há indícios, até a última atualização desta reportagem, de que essas autoridades serão presas.
O envio de tropas a Chicago intensificou uma escalada de tensões entre o presidente dos EUA e os governos municipal e estadual — ambos democratas—, que já teve processos na Justiça, trocas de insultos e restrições contra agentes federais. (Leia mais abaixo)
Para justificar o envio das tropas, o governo Trump vem dizendo em diversas ocasiões nas últimas semanas que Chicago tem altos níveis de violência e que agentes federais do ICE e do Serviço de Proteção Federal (FPS) estão sofrendo "ataques coordenados por grupos violentos".
🔎 O ICE é a agência designada por Trump para deter imigrantes em situação irregular em todo o país, seguindo uma promessa de campanha do republicano. A atuação dos agentes de imigração tem gerado protestos pelos EUA.
Cerca de 200 soldados da unidade do Texas da Guarda Nacional foram designados pelo governo federal para Chicago até o momento. As tropas se instalaram em um centro da Reserva do Exército em Elwood, a cerca de 50 km de Chicago e estão recebendo treinamento para a operação (veja fotos abaixo).
Nas últimas semanas, o presidente descreveu Chicago com diversos termos hostis e chegou a chamar a cidade de "buraco infernal" do crime —apesar de estatísticas policiais mostrarem quedas significativas na maioria dos crimes, incluindo homicídios.
Sobre a alegação de Trump de que os agentes do ICE não estão sendo protegidos, Chicago tem sido uma das cidades em que houve uma onda de protestos contra operações visando imigrantes ilegais —esses movimentos geralmente se concentram em frente a centros federais de detenção de imigrantes.
