TJRO promove palestras sobre direitos da mulher gestante

Publicada em 09/10/2025 às 17h01
A Coordenadoria Psicossocial do Tribunal de Justiça de Rondônia em parceria com a Coordenadoria da Infância estiveram nas comarcas de Rolim de Moura, Santa Luzia, Nova Brasilândia e Alta Floresta para orientar as equipes dos Núcleos Psicossociais além de fomentar a sensibilização à rede de proteção de cada município que atende a mulher gestante e parturiente que deseja renunciar a maternidade.
Estiveram presentes nas palestras formativas representantes de saúde, educação, assistência e do sistema judiciário.
Além da atuação específica na temática da entrega legal, as equipes também aproveitaram a oportunidade para discussão, supervisão e trocas sobre situações mais graves de acolhimento institucional com o objetivo de construir um caminho de solução e buscar a reintegração de crianças e adolescentes que se encontram afastadas de seus lares de origem.
