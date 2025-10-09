TJRO promove palestras sobre direitos da mulher gestante
Por TJ /RO
Publicada em 09/10/2025 às 17h01
 A Coordenadoria Psicossocial do Tribunal de Justiça de Rondônia em parceria com a Coordenadoria da Infância estiveram nas comarcas de Rolim de Moura, Santa Luzia, Nova Brasilândia e Alta Floresta  para orientar as equipes dos Núcleos Psicossociais além de fomentar a sensibilização  à rede de proteção de cada município que atende a mulher gestante e parturiente que deseja renunciar a maternidade. 

Estiveram presentes nas palestras formativas representantes de saúde, educação, assistência e do sistema judiciário. 

Além da atuação específica na temática da entrega legal, as equipes também aproveitaram a oportunidade para discussão, supervisão e trocas sobre situações mais graves de acolhimento institucional com o objetivo de construir um caminho de solução e buscar a reintegração de crianças e adolescentes que se encontram afastadas de seus lares de origem. 

