TJRO avança na promoção da equidade racial e conquista 69% de efetividade no Iper 2025

Publicada em 02/10/2025 às 16h42
O Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) obteve destaque nacional ao alcançar 69% de efetividade no Indicador de Desempenho na Promoção da Equidade Racial (Iper) 2025, do Conselho Nacional de Justiça, resultado que o posiciona a Justiça Rondoniense entre os nove tribunais estaduais que mais promovem a equidade racial no país. A divulgação dos resultados foi no dia 26 de setembro. O indicador é utilizado para medir o desempenho dos tribunais em ações voltadas ao enfrentamento do racismo e à promoção da igualdade racial.
O desempenho representa um avanço expressivo em relação a 2024, ano em que a premiação foi instituída, quando o TJRO registrou 48% de efetividade. A evolução demonstra o esforço conjunto e o comprometimento do Poder Judiciário rondoniense em fortalecer práticas inclusivas e enfrentar o racismo institucional.
Um diferencial foi a representatividade de pessoas negras em eventos institucionais cuja temática não seja racial. Em 2024, esse item não havia sido considerado, pois o Tribunal ainda não dispunha de procedimentos protocolares capazes de identificar a participação de palestrantes negros e negras em seus eventos institucionais.
Com os avanços obtidos em 2025, o TJRO reafirma seu compromisso em fortalecer políticas inclusivas e seguir rumo à consolidação institucional como referência nacional na promoção da equidade racial.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!