TJRO apresenta projetos inovadores e se destaca no ExpoJud 2025

O Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO) marca presença na 9ª edição do ExpoJud – Congresso de Tecnologia, Inovação e Direito para o Ecossistema da Justiça, evento que acontece entre os dias 14 e 16 de outubro de 2025, no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), em Brasília (DF). Considerado o maior congresso do país voltado à inovação tecnológica no setor da Justiça, o ExpoJud reúne cerca de 3 mil participantes, 200 instituições e 120 expositores.
O TJRO participa com um estande próprio, onde apresenta projetos de destaque desenvolvidos pela Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC). De acordo com a secretária Ângela Carmen, a participação tem sido um sucesso e o espaço do tribunal tem atraído a atenção de representantes de diversas instituições. “Estamos na ExpoJud representando o TJRO e apresentando diversos projetos e soluções inovadoras do tribunal. Trouxemos iniciativas que mostram como a tecnologia pode transformar a Justiça”, destacou.
Entre as soluções apresentadas estão o Emeron Web, ferramenta que utiliza inteligência artificial (IA) para auxiliar na elaboração de projetos pedagógicos; o BemJud, voltado à saúde e bem-estar de servidores(as) e magistrados(as); o AssessorIA, assistente virtual que atua como navegador inteligente; e o Gaia, sistema que gera automaticamente minutas, relatórios e ementas.
Outro destaque é o Atermajus, sistema amplamente utilizado na Central de Processo Eletrônico (CPE), que permite ao(à) cidadão(ã) enviar pedidos de forma totalmente online, sem a necessidade de comparecer presencialmente a um fórum. “Assim que o pedido é cadastrado e analisado, uma audiência é marcada, e após a realização, o processo segue diretamente para o PJe. Isso facilita o acesso à Justiça e torna o trâmite mais ágil e eficiente”, explicou Ângela Carmen.
A secretária também ressaltou a importância do evento para a troca de experiências e a construção de parcerias: “Além de mostrarmos nossos projetos, temos a oportunidade de conhecer soluções de outros tribunais e órgãos. Essa troca é essencial para aprimorar nossos serviços e fortalecer a inovação no Judiciário.”
Emeron marca presença em debate sobre inteligência artificial
O diretor da Escola da Magistratura do Estado de Rondônia (Emeron), desembargador Alexandre Miguel, participa como painelista no debate “Leaders Talks Escolas Judiciais: desafios da adoção de IA”, que acontece no dia 16 de outubro, às 16h40. O magistrado dividirá o painel com o desembargador eleitoral Luciano Nunes Maia Freire, diretor da Escola Judiciária Eleitoral Cearense, e com o secretário-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, Ilan Presser.
Reconhecido por sua atuação em prol da formação continuada e da modernização do Judiciário, o desembargador Alexandre Miguel destaca que o evento é uma vitrine para o avanço tecnológico no sistema de Justiça. “O ExpoJud é um espaço de aprendizado e colaboração. A troca de experiências sobre o uso da inteligência artificial nas escolas judiciais é fundamental para garantir que a inovação caminhe junto com a formação e a ética no exercício da magistratura”, declara o magistrado.
Além dos magistrados, servidores(as) do TJRO também participam do evento, reforçando o compromisso institucional com a inovação, a capacitação técnica e a busca por soluções que aprimorem os serviços prestados à sociedade.
