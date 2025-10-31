Termina amanhã prazo para inscrição em concurso de fotografia da Fundação Cultural de Ji-Paraná

Publicada em 31/10/2025 às 09h40
Termina amanhã (31) o prazo aos interessados em se inscrever no edital da Fundação Cultural de Ji-Paraná (FCJP) para a escolha das 35 fotografias que vão compor o painel em comemoração aos 48 anos de emancipação do município. O edital do concurso foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) de 8 de outubro de 2025.
Neste ano, o tema escolhido foi “Ji-Paraná sob lentes: 48 anos refletidos sob o olhar da nossa gente”. As imagens (inéditas) devem reproduzir espaços físicos, arquitetônicos, atividades cotidianas, bens naturais, festividades, manifestações esportivas, sociais e culturais e tudo mais que permita identificar que são do município.
De acordo com a FCJP, é vedada a participação de servidores públicos vinculados à prefeitura, especialmente os envolvidos direta ou indiretamente na organização do concurso. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo email “[email protected]” com o título 48 anos de Ji-Paraná mais o nome do nome do participante.
A fotografia deverá ser anexada ao e-mail em formato JPG. Para efetivação da inscrição, o concorrente encaminhará os formulários preenchidos de inscrição e descritivo, cópias do documento de identidade ou CNH desde que contenha número do RG e do CPF e comprovante de residência.
E ainda a autorização de uso de imagem e termos de autorização de imagem pessoal e cessão de direitos autorais de fotografias. Todos os documentos devem ser preenchidos, datados e assinados pelos participantes. As imagens escolhidas, segundo o edital, podem ser utilizadas em exposições, reuniões, congressos, veículos de imprensa ou qualquer outro meio, sem fins lucrativos.
Não serão aceitas fotografias que contenham ou promovam violência, discriminação de qualquer natureza, conteúdo ofensivo, ilegal ou que atentem contra a moral e os bons costumes, apologia ao crime, uso de drogas ou nudez, ou utilizem imagens protegidas por direitos autorais sem a devida autorização.
