Tecnologia e criatividade marcam o Seminário Regional de Inovação e Ciência na educação estadual

Com o tema “Educação que Conecta – Práticas Inovadoras e Robótica para um Mundo Digital e Colaborativo” foi realizado na sexta-feira (3), no município de Cerejeiras o III Seminário Regional de Tecnologia, Inovação e Ciência (Sertic), promovido pelo governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc). O evento foi realizado pela Superintendência Regional de Educação e a Gerência de Tecnologia Educacional (GTEC).
Durante o seminário, foram apresentados 11 projetos inovadores, desenvolvidos por 10 escolas estaduais da região do Cone Sul, que demonstraram como a tecnologia, a robótica e as metodologias ativas estão sendo aplicadas de forma criativa no processo de ensino-aprendizagem. Seis iniciativas foram selecionadas para representar a região na Exposição Estadual de Ciência, Inovação e Tecnologia Educacional de Rondônia (Expocitec-RO), em Porto Velho, nas categorias Robótica Maker e Práticas Inovadoras. Os professores premiados receberam R$ 500, e os estudantes foram contemplados com fones de ouvido sem fio, com o apoio de empresas parceiras.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou que iniciativas como o Sertic refletem os avanços alcançados pela educação estadual. “Estamos investindo em tecnologia e inovação porque acreditamos que a escola é o ambiente que prepara os jovens para os desafios do futuro. É motivo de orgulho ver estudantes e professores aplicando ciência e criatividade em sala de aula”, ressaltou.
Segundo a titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Albaniza Oliveira, o Sertic demonstra a capacidade das escolas erstaduais em transformar o aprendizado por meio da tecnologia e da colaboração. “Rondônia segue no propósito de oferecer uma educação pública moderna e conectada com o mundo digital”, enfatizou.
A superintendente regional de educação de Cerejeiras, Marlene Ribeiro de Souza, destacou o engajamento das escolas e a relevância do seminário para a valorização das práticas pedagógicas inovadoras. “O Sertic mostra o quanto nossas escolas estão comprometidas em transformar a aprendizagem com criatividade e tecnologia. É gratificante ver nossos professores e estudantes compartilhando ideias e soluções que aproximam a educação da realidade digital dos alunos”, pontuou.
As escolas participantes foram: EEEFM Inácio de Castro, EEEFM Doutor Oswaldo Pianna, EEEF São Roque, EEEFM Marechal Rondon, CEEJA Tancredo de Almeida Neves, EEEFM Paulo de Assis Ribeiro, EEEFM José de Anchieta, EEEF Chico Mendes, EEEM Tancredo de Almeida Neves e EEEF Floriano Peixoto. O evento contou com a colaboração de servidores da rede estadual e o apoio de empresas parceiras, que contribuíram para premiar e incentivar os participantes.
A gerente de mídias e tecnologia educacional da Superintendência de Cerejeiras, Keisy Rodrigues, salientou o sucesso do evento e agradeceu o empenho coletivo. “O trabalho de todos os envolvidos inspira alunos, colegas e toda a comunidade escolar a explorar o potencial da tecnologia no aprendizado. Agradecemos a equipe, aos avaliadores, aos gestores e principalmente aos professores e estudantes quese destacaram nas apresentações”.
