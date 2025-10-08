CONFIRA A DECISÃO

TCU multa gestores do Cofen por irregularidade em contratação direta de escritório de advocacia

Sessão plenária de 1º de outubro de 2025 considerou parcialmente procedente a representação sobre a Inexigibilidade 1/2019; acórdão fixou multa individual de R$ 4.333,00 e cientificou o conselho para evitar novas ocorrências