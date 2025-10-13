Tarde de alegria marca a Festa do Dia das Crianças em Rolim de Moura

Publicada em 13/10/2025 às 09h43
O Estádio Cassolão foi tomado por sorrisos e animação na tarde deste sábado, 11, durante a grande Festa do Dia das Crianças, promovida pela Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS). O evento reuniu centenas de crianças e famílias em uma celebração repleta de diversão, solidariedade e momentos inesquecíveis.
A programação contou com o apoio de diversas empresas locais e órgãos parceiros, entre eles o Detran, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e outros colaboradores que contribuíram para tornar o dia ainda mais especial.
Durante a tarde, as crianças participaram de jogos, brincadeiras, confecção e distribuição de pipas, além de saborearem sorvetes, cachorro-quente e refrigerantes. Personagens infantis circularam pelo espaço, encantando o público e tornando o clima ainda mais mágico. Um dos momentos mais aguardados foi o sorteio de bicicletas, que arrancou aplausos e muita emoção entre os pequenos.
