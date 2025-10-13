Suspeito de matar e enterrar homem é morto a golpes de faca

Publicada em 13/10/2025 às 09h30
Na noite deste domingo (12), um homem identificado como Anderson Ferreira de Souza, suspeito de ter matado e enterrado Sérgio Rodrigues Barbosa em uma cova rasa nos fundos de uma residência no bairro Boa Esperança, foi executado a tiros dentro de uma casa localizada na Rua Monte Sinai, bairro São Cristóvão, em Rolim de Moura.
De acordo com informações, Anderson havia sido preso pela Polícia Militar na última sexta-feira (10), ocasião em que confessou o homicídio de Sérgio. Entretanto, como o crime não ocorreu em flagrante, ele acabou sendo liberado após os procedimentos legais.
Na noite deste domingo, indivíduos armados teriam invadido a residência onde Anderson estava e perguntou pela mulher onde estava o Anderson, a mesma informou que eles estaria no quarto, foi quando os homens entraram e mataram a golpes de faca, que o atingiram fatalmente. A Polícia Militar foi acionada e isolou o local até a chegada da Polícia Científica, que realizou os procedimentos periciais.
Tanto Anderson quanto Sérgio possuíam passagens pela Justiça. O caso agora será investigado pela Polícia Civil de Rolim de Moura.
Na primeira informação recebida foi informado que houve tiros, mas acabamos receber a informação após trabalhos periciais constatou que houve apenas facadas.
